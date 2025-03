Ceci: "Scelte sbagliate nel primo tempo, ma risultato giusto". Cecchetti: "Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi"

Nel video le interviste

"Un'ottima Accademy, una buona Fiorita - commenta il tecnico gialloblu Stefano Ceci - sapevamo, come in tutte le partite, che ci sono dei momenti dove devi riuscire ad essere lucido: nel primo tempo forse abbiamo sbagliato delle scelte e quindi, quando sbagli scelte o attacchi magari l'area non con tutti i giocatori con cui devi attaccarla, ti capita di avere occasione e magari non segnare. L'Academy è organizzata, la troviamo molto bassa, ben allenata, però credo che alla fine il risultato sia meritato, soprattutto quando abbiamo dato un'accelerata alla partita".

"Sapevamo che dovevamo fare una partita arcigna - dice il tecnico della San Marino Academy, Matteo Cecchetti - stando molto attenti, cercando di chiudere e di limitare il più possibile La Fiorita. Ci siamo riusciti per lungo tempo e mi è anche è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo il secondo gol, dove abbiamo comunque sia cercato e trovato il gol, oltre ad altre situazioni. Mi dispiace perché abbiamo preso due gol evitabilissimi su palla inattiva che hanno aumentato troppo il passivo, però sono contento della prova dei ragazzi".