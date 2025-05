CAMPIONATO SAMMARINESE Ceci: "Si deciderà tutto sui dettagli al ritorno". Selva: “Equilibrio sì, ma per 80 minuti meglio noi" Nel dopo partita hanno parlato i due tecnici Stefano Ceci per La Fiorita e Andy selva per il Cosmos entrambi già confermati per la prossima stagione

Stefano Ceci allenatore La Fiorita :" Credo che il primo tempo ha fatto meglio la Cosmos, ha proposto di più. Nel secondo invece siamo venuti fuori direi anche abbastanza bene, però sono contento fondamentalmente della prova dei ragazzi, anche perché credo non abbiamo concesso un tiro in porta, non credo di ricordare tiri in porta da parte perlomeno nello specchio della porta da parte della Cosmos.

Sei partito nella ripresa togliendo il punto di riferimento davanti Olcese cercando di schierare un attacco più dinamico?

Sì, Emiliano aveva anche un piccolo problemino, però credevo anche che in questa partita qui probabilmente allungare i loro difensori con un po' più di velocità ci avrebbe portato probabilmente qualcosa e l'hanno fatto bene i ragazzi che sono entrati e sono molto contento proprio perché chi entra si fa sempre trovare pronto, un grosso merito.

Andy Selva allenatore Cosmos:" Comunque sia si affrontano due grosse squadre, credo che la partita decisiva sia l'ultima, non questa. È una gara che ha visto poche occasioni importanti sia da una parte che dall'altra, anche se il Cosmos nel primo tempo ha fatto meglio. Io credo che anche nel secondo, a parte i dieci minuti iniziali loro, credo che buona parte, 80 minuti di gara l'abbia fatta la Cosmos, anche molto molto molto bene. Loro si sono difesi bene, quindi partita equilibrata sotto l'aspetto delle reti, però credo che ai punti avremmo vinto noi, anche se non serve.

Ti ho visto particolarmente agitato in panchina, qual era il tuo avversario?

Beh diciamo che alcune decisioni mi lasciano un po' perplesso, è chiaro, quando una squadra ferma sempre le ripartenze in netto ritardo da dietro io mi aspettavo qualcosa di diverso, però è il direttore che decide, quindi la partita è finita, adesso pensiamo già alla prossima.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: