CAMPIONATO SAMMARINESE Ceci: "Un passo alla volta, possiamo toglierci ancora grandi soddisfazioni". Maioli: "Dobbiamo migliorare l'atteggiamento" Ospiti di "Telestadio" l'allenatore de La Fiorita e il difensore del Cosmos hanno analizzato i momenti delle rispettive squadre, in vista del rush finale nel Campionato Sammarinese

Stefano Ceci allenatore La Fiorita: ”Siamo contenti di quello che è accaduto nell'ultimo periodo e come ho detto anche qualche giorno fa, complimenti ai ragazzi perché è un periodo piuttosto lungo che stiamo così, siamo un pochino risicati però non si fa mai sentire l'assenza di nessuno, chi gioca porta sempre il suo contributo. Ho la fortuna di allenare una squadra di cuore, di orgoglio che si è dimostrata in questo periodo importante presente. Obiettivi che sono ancora tutti in gioco perché ci sono i play-off da provare a vincere per andare in Europa e poi soprattutto la Coppa Titano per provare ad alzare un trofeo. Sì, adesso la scaletta prevede recuperare più giocatori possibili in queste due settimane che è di sosta, mettere condizioni a chi ha avuto problemi e cercare di recuperarne altri. Poi l'obiettivo deve essere come sempre partita dopo partita cercare di guadagnare la miglior posizione possibile in campionato, nella griglia play-off e poi vedremo un attimo di concentrarci in ultima fase su quella che è la finale, però prima c'è tanto tempo ancora"

Davide Maioli difensore Cosmos: ”Abbiamo tanti giocatori fuori ma comunque sia come hanno fatto vedere i ragazzi in campo è lo spirito che ci deve essere, è quello lì che magari alcune partite siamo inciampati su quello, sull'atteggiamento e quindi non voglio parlare di giocatori che ci sono o non ci sono ma dell'atteggiamento che deve essere. Alla fine si dice sempre ogni partita è una finale da qui alla fine ed è vero sono frasi fatte ma alla fine per noi sarà così perché purtroppo i risultati non dipendono solo da noi ma anche da quelle che ci sono sopra quindi noi dobbiamo esprimere il massimo sforzo mentale oltre che fisico e vedere poi a fine del campionato regolare cosa arriverà”.

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