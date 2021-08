NAZIONALE SAMMARINESE Cesena 2-0 San Marino: decisivi i gol di Tonin Succede tutto nella ripresa. Per San Marino una traversa con Bernardi

Al centro sportivo di Martorano va in scena il secondo test amichevole per la Nazionale di San Marino contro una squadra di Serie C: una settimana fa la Vis Pesaro, ora il Cesena di William Viali. Succede tutto nel secondo tempo, grazie alla doppietta del classe 2001 scuola Milan Riccardo Tonin che batte prima Matteo Zavoli e poi Mirco De Angelis. Il 4-4-2 proposto da Varrella vede Matteo Vitaioli e Hirsch al centro dell'attacco biancoazzurro; Mularoni reinventato esterno di centrocampo insieme a David Tommasini, Alessandro ed Enrico Golinucci. Spazio dal 1' in difesa per l'ex di turno Filippo Fabbri. Il Cesena invece si presenta in formato 'baby' con tanto spazio ai prodotti del settore giovanile: il 4-2-3-1 di Viali è guidato in avanti da Tonin. Tra i più giovani c'è il 2005 Giacomo Ghinelli. Primo tempo avaro di chiare occasioni da gol: dopo un quarto d'ora di gioco Dante Rossi è costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un duro colpo subito al ginocchio. L'occasione per San Marino arriva al 38' con la punizione tagliata in area di Enrico Golinucci per il colpo di testa di Grandoni, che viene anticipato sul più bello dal difensore avversario. Il Cesena ci prova in chiusura di frazione: lascia tutti sul posto Adamoli che arriva sulla linea di fondo e calcia di sinistro, palo e palla fuori.

La gara però viene decisa nella ripresa. Partono forte i bianconeri: dopo 5' Berti serve in verticale per Tonin, che manda a vuoto Fabbri e con un mancino rasoterra batte Zavoli. Poi entrambe le formazioni cambiano tanto, occasione per provare nuovi schemi e dare spazio a tutti. Ci prova quindi San Marino con Tommaso Zafferani, servito in profondità da Enrico Golinucci, che entra in area e trova la pronta respinta coi piedi di Elia Benedettini. I Titani potrebbero pareggiarla anche con Marco Bernardi alla mezzora, tiro dai 20 metri che centra in pieno la traversa ed esce. Il Cesena la chiude definitivamente al 38' del secondo tempo: errore di Manuel Battistini, recupera palla Zecca che serve ancora Tonin. Il numero 9 lascia partire un tiro che si insacca sotto il sette e alle spalle di De Angelis.



