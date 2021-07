Cesena: Benedettini firma il rinnovo fino al 2022

Prosegue l’avventura in bianconero di Elia Benedettini. Questa mattina, infatti, l’estremo difensore sammarinese, classe ’95, ha firmato l’accordo che lo lega al Cavalluccio fino al 30 giugno 2022 per poi raggiungere i compagni a Martorano e svolgere il primo allenamento agli ordini del preparatore dei portieri Francesco Antonioli. Nel Cesena Benedettini aveva fatto ritorno lo scorso gennaio (dopo le dodici presenze collezionate in Primavera nel campionato 2013/14) reduce da quattro stagioni nel Novara e da due campionati di serie D con la maglia della Pianese. In carriera ha indossato in 27 occasioni la maglia della Nazionale di San Marino.