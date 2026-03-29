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Cevoli alla Gazzetta: "Ancelotti mi ha promesso un'amichevole San Marino - Brasile"

Intervista del Ct di San Marino nella quale si parla anche della Bosnia prossimi avversari degli Azzurri nella finale play off per i mondiali.

di Elia Gorini
29 mar 2026
La prima pagina della versione on-line della Gazzetta dello Sport
La prima pagina della versione on-line della Gazzetta dello Sport

"Organizzare un’amichevole tra Brasile e San Marino. Mi ha promesso che si farà", sono le dichiarazioni rilasciate dal Ct di San Marino Roberto Cevoli alla Gazzetta dello Sport on line. In un'intervista a firma Oscar Maresca, il commissario tecnico si sbilancia sulla prossima partita degli Azzurri contro la Bosnia, squadra affrontata dai Titani nelle qualificazioni ai mondiali 2026. A Zenica San Marino era stato battuto solo 1-0 nel finale di gara, con rete decisiva di Dzeko partito dalla panchina. Nella gara di ritorno la Bosnia si era imposta 6-0 al San Marino Stadium con doppietta dell'ex attaccante di Roma e Inter.

Nell'intervista alla Rosea, il ct di San Marino ha ricordato la telefonata ricevuta da Carlo Ancelotti in occasione della storica vittoria della Lega D di Nations League. Cevoli ha successivamente chiesto al ct del Brasile, suo allenatore ai tempi della Reggiana nel 1995, di organizzare un'amichevole tra San Marino e i cinque volte campioni del mondo.




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