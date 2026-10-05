NATIONS LEAGUE
Cevoli alla vigilia dell’Albania: "Dobbiamo essere più arrabbiati di loro"
Il ct di San Marino da Tirana verso la sfida di Nations League: "Le risposte finora sono state molto positive". Possibile turnover dopo quattro partite ravvicinate
Giornata di vigilia per la Nazionale di San Marino, attesa domani dal quarto e ultimo impegno di questa sosta in Nations League contro l'Albania.
Il collegamento al Tg Sport, da Tirana, di Elia Gorini con l'intervista al Ct Roberto Cevoli
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