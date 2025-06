Cevoli applaude il gruppo: "Ho avuto risposte importanti"

Nel video l'intervista

Dopo la sconfitta di misura in Bosnia, arrivata con un gol di Dzeko, il CT Roberto Cevoli loda l'atteggiamento della sua squadra:

"Sono molto soddisfatto, colgo l'occasione per fare i ringraziamenti ai ragazzi perché hanno fatto veramente una partita importante oggi. Con le condizioni che conosciamo, un caldo esagerato, con gli allenamenti ridotti e quindi bisogna togliersi il cappello davanti a questi ragazzi".

Avete cominciato ad abituarci bene per cui non ci basta perderla di misura, però uscire di qui 1-0 (l'ha dovuta decidere un campione alla fine) non è poco:

"Io avevo visto Dzeko con le scarpe da tennis, me la sono un po' tirata perché ho detto c'ha le scarpe da tennis, non entra. Invece c'aveva anche le scarpe da calcio".

Ma forse l'idea era quella di non farla entrare e lo avete costretto:

"Questa è una bella risposta perché se è così siamo contenti. C'è anche il discorso della differenza rete che potrebbe servire, però siamo stati bravi. Quando l'arbitro ha fischiato la fine erano soddisfatti, sembrava che si fossero tolti un peso, erano preoccupati. Già questo per noi è una bella cosa".

Effettivamente ci siete andati a tanto così, avete avuto addirittura la palla del vantaggio con Zannoni alla fine del primo tempo. Ieri dicevi che per stare in partita con loro bisogna sbagliare pochissimo. In tutto il primo tempo avete sbagliato forse una scalata e ha rimediato Benvenuti sulla linea. Nel secondo tempo praticamente niente. Credo che tu abbia poco da dire ai tuoi oggi.

"No, anzi gli ho fatto i complimenti proprio per quello che dicevi te. E' chiaro che noi sappiamo come dobbiamo fare le cose. Il discorso della squadra in Italia che facevamo l'altro giorno. Credo che sia la strada giusta per poter continuare a fare queste cose perché i ragazzi ci stanno dando delle risposte importanti. Allenarli tutti i giorni sarebbe una cosa meravigliosa".