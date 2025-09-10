Cevoli: "Ci vuole più cattiveria in queste partite", De Leo: "Molto soddisfatti"

Nel video le interviste ai ct Roberto Cevoli e Emilio De Leo

Nel dopo gara i due ct analizzano la prova proposta:

"Regaliamo sempre troppo - ha detto Roberto Cevoli - l'atteggiamento iniziale deve essere diverso, perché sennò facciamo fatica. A livello internazionale soffri troppo, cioè ti fanno gol quando sbagli. Abbiamo sbagliato troppe cose, ci è costato i gol. Dopo ci siamo messi a posto, in effetti poi alla fine abbiamo fatto anche discrete cose, però l'atteggiamento iniziale è stato brutto. Ci vuole un po' più di cattiveria quando si giocano queste partite".

"Noi siamo sinceramente molto soddisfatti - sottolinea Emilio De Leo - perché venivamo da una bella gara in Lituania, che in pratica è sfumata nel recupero. Avevamo da un lato un po' di amarezza, però cominciamo ad avere la consapevolezza che stiamo crescendo. Sicuramente oggi volevamo dare continuità, è la prima vittoria di questo nuovo ciclo, di questo nuovo corso, quindi siamo felicissimi".







