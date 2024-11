NATIONS LEAGUE 2024-2025 Cevoli: "Dedico questa vittoria a Nicholas" Il CT della Nazionale di San Marino Roberto Cevoli parla anche di meriti di tutto lo staff tecnico

Queste le dichiarazioni del tecnico della Nazionale, Roberto Cevoli, al termine di Liechtenstein - San Marino:



"Credo che sia giusto che parlino anche i miei uomini dello staff tecnico che lavorano alla grande e sono sempre dietro le quinte. Volevo solo dedicare la vittoria a Nicholas, un ragazzo che ci è venuto a trovare ad Andorra, è un ragazzo che ha qualche difficoltà, però è un nostro grande tifoso e quindi dedichiamo la vittoria a Nicholas. Venendo alla partita, finire quel primo tempo sotto 1-0 era un insulto al calcio secondo me. Però i ragazzi hanno reagito bene, sono stati bravi e si sono meritati questo momento. Abbiamo puntato sul cambio di mentalità (i giocatori si apprestavano a tirare acqua, e il CT li ha bloccati, dicendo: "Vi avviso pagate la lavanderia"), sono stati bravi a capire quello che volevamo e adesso stanno raccogliendo il frutto del lavoro che abbiamo fatto insieme. Oggi abbiamo fatto gol sull'esercitazione che abbiamo provato in allenamento, voi di RTV c'eravate, quindi l'avete visto. Abbiam battuto tanti record, tre gol in una stessa partita non erano mai stati fatti. abbiamo vinto fuori casa anche in questo caso mi sembra sia la prima volta, quindi fate voi i conti, adesso vorrei parlasse il mio straordinario staff".

