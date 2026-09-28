NATIONS LEAGUE

Cevoli: “Mi aspetto una squadra più determinata”

Il CT della Nazionale sammarinese alla vigilia dell'incontro con l'Albania

È un Roberto Cevoli consapevole della forza dell'avversario ma questo - sostiene - sono situazioni che conosciamo. “L'Albania di Rolando Maran che conosco bene è una squadra attrezzata e che ha grandi individualità. Noi abbiamo bisogno di ritrovarci e tornare a far vedere quello che sappiamo fare. Sono sicuro che la Nazionale dimostrerà di avere quella determinazione che è un po' mancata con la Finlandia”.

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