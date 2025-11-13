Cevoli: "Non esistono amichevoli, per noi sono tutte partite importanti"

Si tratta del settimo confronto tra San Marino e Repubblica Ceca, in questo caso un’amichevole ufficiale. Nelle sei precedenti non sono arrivati gol per San Marino che farà di tutto per provare a sfatare questo tabù.

Sta attraversando un’ottimo periodo di forma Nicola Nanni, ma stanno molto bene anche Giacopetti, Berardi e il ritrovato Pancotti. Questo significa che Cevoli è sempre molto attento a quello che succede anche nel campionato sammarinese.

Questa sera ore 18, in diretta su San Marino Rtv, al Městský stadion di Karvina stadio da circa 5 mila posti, la Nazionale sfiderà la Repubblica Ceca attualmente al 44^ posto del Ranking Fifa. Unico giocatore della Cechia a giocare attualmente in Italia Martin Vitik difensore del Bologna. Dopo la cessione dell’olandese Beukema al Napoli, la società felsinea ha scelto di ripartire da un altro difensore fisico, elegante e con margini di crescita importanti come il classe 2003. Martin Vitík è arrivato dallo Sparta Praga per circa 10 milioni di euro, bonus inclusi, il centrale ceco si è legato al Bologna fino al giugno del 2029. L’altro nome eclatante di questa nazionale è indubbiamente quello di Patrik Schick. Il 29enne ex Sampdoria e Roma milita attualmente in Bundesliga nel Bayern Leverkusen.

A prescindere dalla qualità e la forza dell’avversario, la Nazionale cerca in Repubblica Ceca di proseguire nello step di crescita intrapreso con uno sguardo sull’ultimo slot di partite di qualificazione con la Romania in programma martedì 18 novembre.







