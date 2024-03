NAZIONALE Cevoli: "Non ho ancora deciso il portiere. Lazzari si è allenato ma ancora non sta benissimo" "Vogliamo fare una partita diversa dal solito - aggiunge il CT - cercando di costruire qualcosa e di essere propositivi".

Vigilia della prima amichevole con Saint Kitts e Nevis, la gara d'esordio della gestione di Roberto Cevoli. Sarà anche la "prima" del nuovo corso in porta, per la quale sono in ballottaggio gli esordienti Edoardo Colombo e Pietro Amici. L'estremo del Rimini era in conferenza stampa col CT, che però non si sbilancia e dichiara "Io ancora devo decidere: vediamo come va la prima, poi decideremo sulla seconda".

C'è poi la questione Lorenzo Lazzari, reduce da un problema fisico che lo ha tenuto fuori dalle ultime 4 partite del Victor: "Lazzari sta meglio - dice Cevoli - lunedì si è allenato, ancora non sta benissimo e ci prenderemo tutto il tempo necessario per decidere cosa fare, fino alla fine".

"Vogliamo fare una partita diversa dal solito - aggiunge il CT - cercando di costruire qualcosa e di essere propositivi".

