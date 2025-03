Cevoli:" Troppi errori possiamo fare meglio". Lucescu:" Vi ho visto con Cipro e avevo messo in guardia i miei giocatori"

Roberto Cevoli CT San Marino :" Ci sono diverse cose positive. Uno è il gol, sicuramente. Uno è la fase difensiva, che soprattutto il primo tempo l'abbiamo fatta bene, concedendo poco. Poi è chiaro che di fronte hai la Romania, quindi sei sempre un po' in apprensione. Però ci sono state anche delle cose negative, che sono il primo tempo abbiamo giocato poco, abbiamo perso tanti palloni in uscita. E questo è un aspetto che dobbiamo migliorare molto. Nel secondo tempo l'abbiamo fatto meglio e si è visto.

Mircea Lucescu CT Romania " Non sono stato contento per l'ultimo tempo, anche se abbiamo fatto i gol, ma non sono stato contento per la maniera in cui abbiamo interpretato la partita. Però, che posso dire? Credo che interessa di più la vostra squadra, una squadra giovane, fisicamente molto bene, preoccupata tantissimo sul piano tattico, organizzata e capace di mantenere le distanze tra i reparti. Questa è la forza di una squadra piccola, perché le grandi squadre riescono a fare la stessa cosa in maniera dinamica, con un movimento continuo. Io ho visto la partita contro Cipro, lì avete fatto una bella partita. Ho anche spaventato un po' i miei giocatori dicendogli che incontriamo una squadra che potrebbe vincere la partita. Siamo stati molto attenti su questo, abbiamo dominato, abbiamo fatto i gol perché abbiamo meritato. Abbiamo avuto il controllo della partita per 60-70 minuti, poi abbiamo abbassato il ritmo e loro hanno approfittato. Ma è stata una partita bella, buona, un ambiente eccezionale, perché in un certo senso abbiamo giocato in casa.