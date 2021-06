COPPE EUROPEE Champions, è la sera di Folgore-Prishtina Si gioca alle 20: entrambe sono in cerca del primo successo europeo.

Comunque andrà, Folgore-Prishtina si appresta ad essere una partita storica, resta solo da stabilire per chi: entrambe non hanno mai battuto né eliminato un’avversaria nelle coppe europee, un tabù che stasera, fosse anche tramite i rigori, una delle due infrangerà. La rifinitura si svolge nell’assolato e afoso pomeriggio di Elbasan, raggiunta dopo tre quarti d’ora di pullman (percorso da ripetere oggi). Ancora un paio di dubbi di formazione per Lepri, che per tutto l’allenamento ha equamente diviso i 18 giocatori di movimento in due gruppi.

Piscaglia, Brolli (poi sostituito da Cappelli), Sabbadini, Spighi, Di Addario, Arrigoni, Giardi, Garcia e Dormi tra i rossi, quelli disposti davanti a Emanuele Semprini in partitella; in casacca i restanti. Carte mischiate dunque, per una Folgore che sa di dover ribaltare il pronostico e vuole giocarsela con le sue armi e, soprattutto, con la determinazione.

