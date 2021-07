FUTSAL Champions, Fiorentino contro Minerva, Dinamo Plus e Varna City Il Gruppo B si giocherà in Svizzera dal 20 al 25 agosto.

Il Fiorentino futsal andrà in Svizzera per il turno preliminare di Champions League. I campioni di San Marino sono stati sorteggiati nel Gruppo B insieme ai padroni di casa del Minerva - squadra della capitale Berna - ai moldavi della Dinamo Plus e ai bulgari del Varna City. Si giocherà dal 20 al 25 agosto: accedono al turno successivo la prima di ogni gruppo e la migliore delle seconde.

