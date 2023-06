Champions: il Breidablik travolge 7-1 il Tre Penne

Il Tre Penne perde 7-1 in Islanda nella sfida di Champions League contro il Breidablik. I campioni islandesi la sbloccano dopo 6 minuti con Gunnlaugsson. Il raddoppio arriva al 25’ con Hlynsson. I campioni di San Marino accorciano con Antonio Barretta, ma prima della chiusura di tempo il tris islandese con Olsen. Nella ripresa il Breidablik segna altre quattro reti. Al 67’ Sigurdarson per il 4-1, poi il 5-1 di Einarsson al 74’. In chiusura ancora in rete Gunnlaugsson e Hlynsson per le personali doppiette che chiudono la gara sul 7-1. Tre Penne che retrocede in Conference League.