COPPE EUROPEE Champions: il turno preliminare con il Tre Fiori si giocherà a Nyon Tre Penne e Folgore impegnate il 20 agosto in gara unica in Europa League.

Note le date degli impegni internazionali. Si può cominciare a ipotizzare quali saranno gli avversari dei club sammarinesi. Partiamo dalla Champions League. La sede della fase di qualificazione sarà Nyon. A darne l'anticipazione è la federazione di Andorra attraverso il suo sito. Semifinale sabato 8 agosto, con il Tre Fiori che sfiderà una tra i rappresentanti di Nord Irlanda, Andorra o Kosovo. Proprio in Kosovo è ripreso il campionato che si chiuderà il 26 luglio. In testa alla classifica c'è il Drita davanti al Prishtina, ma per lo scudetto sono ancora in corsa anche Gjilani e Ballani. Ad Andorra guida l'Inter Club d'Escaldes davanti all'FC Santa Coloma, il campionato non è ancora ripreso, mentre in Irlanda del Nord il Linfield, già affrontato in passato da La Fiorita, si aggiudicherà il diritto di partecipare alla Champions. Il campionato va verso la chiusura anticipata. La finale del mini torneo, che si giocherà sempre a Nyon, sede della UEFA, è prevista per martedì 11 agosto.

Il turno preliminare di Europa League è in programma il 20 agosto. Tre Penne e Folgore le due squadre indicate dalla FSGC per partecipare alle coppe che si giocheranno in gare uniche con campo da sorteggiare. Sulla base della lista d'accesso alle competizioni internazionali le squadre partecipanti saranno 16. Ipotizzabile anche qualche piccola variazione, ma in attesa delle conferme e anche dei punteggi che stabiliranno le squadre testa di serie, nell'urna ci saranno le rappresentanti di Andorra, Kosovo, Gibilterra, Montenegro, Galles, FarOer e Nord Irlanda. In attesa di compilare la griglia sono già noti alcuni nomi, come il Torshavn e il Runavik delle FarOer, il St Joseph's e il Lincoln di Gibilterra e il Barry Town gallese.



