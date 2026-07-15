CHAMPIONS LEAGUE Champions League, cuore e qualità non bastano al Tre Fiori: passa il Larne I gialloblù giocano bene e vanno pure il vantaggio, poi l'espulsione di Rea al 63' cambia tutto: finisce 2-1

San Marino rimanda ancora l'appuntamento con la storia in Champions League, ma stavolta, per circa un'ora, il sogno è stato veramente lucido. Il Tre Fiori cade per 2-1 a Larne nella gara di ritorno ed esce dalla massima competizione europea solo dopo aver lottato per 90 minuti, essere andato in vantaggio e aver sfiorato nel finale il nuovo pareggio nonostante l'inferorità numerica.

I gialloblù partono forte e all'11' sono già avanti. Manara crossa per Prandelli, che cicca il tiro, ma tiene viva l'azione e Mengucci trova il varco da un angolo impossibile. È 1-0, con grossa complicità del portiere. Il Larne prova a rispondere e prende campo, senza però incidere particolarmente. Per pareggiare serve allora un piazzato, calciato profondo verso il secondo palo, dove saltano le marcature e Ridley insacca di testa.

Ora i nordirlandesi insistono e sfiorano anche il 2-1 con una delle tante progressioni di Lusty, bloccata dal palo. In campo, però, a farsi vedere di più è il Tre Fiori. Manara, con un tiro a lato di poco, e Benedettini, con un bel movimento e una bordata respinta da Ferguson, vanno vicini alla rete. Goal che arriverebbe anche, quando Bertani insacca su cross di Manara, ma da posizione irregolare.

A inizio ripresa è ancora il Tre Fiori a farsi preferire, seppur senza finalizzare. La gara, però, cambia al 63'. Rea, ammonito poco prima per proteste, ferma Lusty lanciato verso l'area ed è espulso per somma di ammonizioni. A questo punto il Larne prende coraggio e chiude la gara dopo cinque minuti. Ancora Lusty, imprendibile, sfugge sulla sinistra e appena entrato in area viene steso da Benedettini. È calcio di rigore, che Bent non sbaglia.

Il 2-1 è una mazzata enorme, anche se i nordirlandesi, pur attaccando ancora, non segnano più e all'88' Ben Kacem ha un'enorme occasione per pareggiare, mangiandosi però la palla goal da due passi. Prima del fischio finale c'è spazio anche per un'altra doppia ammonizione, stavolta nei confronti di Bernardi, per un fallo di reazione e una protesta scomposta, nel giro di un minuto. Un provvedimento che peserà sul doppio impegno di Conference, ma non su quello in terra d'Irlanda: finisce 2-1, a Belgrado ci andrà il Larne.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: