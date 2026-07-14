Champions League, Girolomoni: "Le ripartenze arma giusta per colpire il Larne"

Sospeso tra il cambiare qualcosa - come atteggiamento e come giocatori titolari - e il confermare gran parte di quanto visto all'andata, Danilo Girolomoni si gioca in Irlanda del Nord la possibilità di raggiungere un traguardo storico: il secondo turno preliminare di Champions League. A Larne, i gialloblù arrivano con un goal da recuperare, ma anche dopo una buona prestazione.

Cosa che l'allenatore campione di San Marino ha ben fissa in mente: "Ripartiamo dal secondo tempo dell'andata, che è stato un buonissimo secondo tempo - ha detto alla vigilia del ritorno -, un po' più coraggioso rispetto al primo, che comunque, secondo me è stato una buonissima prova. A parte il gol preso su un calcio da fermo, avevamo rischiato poco o niente. Quindi ripartiamo da 90 minuti fatti molto bene, ma dovremo essere un pochino più coraggiosi e cercare di fare qualcosa di più in fase offensiva per, cercare di portare la partita almeno in pareggio".

Questo vuol dire partire subito forte o provare a resistere nel primo tempo? Prevedi qualche cambio di formazione?

"No, penso che più o meno giocheremo la partita nella stessa maniera, visto che la prima volta è andata molto bene. Abbiamo tenuto bene il ritmo nel primo tempo per poi cercare di colpirli in ripartenza e questo penso che possa essere l'arma vincente anche per il ritorno. Naturalmente, dovremo essere più precisi e un pochino più dinamici nelle ripartenze e cercare di fare loro del male. Però, tutto sommato, penso che la partita dell'andata ci abbia dato delle buone indicazioni".

Qual è l'aspetto che ti è piaciuto di più della tua squadra? Hai trovato una parte in cui loro sono più attaccabili?

"Quello che mi è piaciuto della squadra è quello che ormai da due anni abbiamo, cioè il fatto di cercare sempre di ottenere il massimo puntando gli obiettivi, anche se sono magari difficili e a volte sembrano irraggiungibili. Quindi comunque la concentrazione che hanno i ragazzi e l'anima che mettono in campo è sempre encomiabile. Punti deboli loro? Sinceramente è una squadra molto attrezzata, lo sapevamo. Sicuramente qualche punto debole ce l'hanno e lavoreremo stasera per cercare di fargli male domani (oggi per chi legge, ndr)".







