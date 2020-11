FUTSAL Champions League: il Fiorentino sbatte sui legni, 6-0 Omonia Nicosia Il Fiorentino Futsal esce a testa alta dalla Champions League: l’Omonia Nicosia vince 6-0 ma i rossoblu colpiscono due pali e vanno più volte vicini al gol

Non è arrivato il gol e forse, questo, è il rammarico più grande. Si, perché il Fiorentino Futsal ha interpretato questa partita nel migliore dei modi e si è reso più volte pericoloso a dispetto di una squadra tecnicamente superiore come l’Omonia Nicosia. Finisce 6-0 per i ciprioti con il vantaggio che arriva solamente a 25 secondi dalla fine del primo tempo: grande giocata tra Preà e Mantelli sulla destra, Manoli batte Geri, fino a quel momento superlativo. L’inizio ripresa è shock con l’Omonia che segna due volte nel giro di pochi secondi: prima lo fa Alexiou su assist del solito Renan Mantelli, poi il capocannoniere della scorsa Champions League si mette in proprio e trafigge Geri con un missile terra-aria.

Sembra finita ma i ragazzi di Fallini rimangono nel match: bomba di Pasqualini che si stampa sull’incrocio dei pali. Qualche minuto dopo Maiani - tra i più positivi - si invola in contropiede e colpisce il secondo legno di giornata. Poi Skampylis chiude bene sul solito Pasqualini. Nel finale di partita i ciprioti crescono d’intensità e per i rossoblu le energie spese si fanno sentire. Sassata di Preà con il destro, la palla dà l’illusione ottica della traversa ma è dentro per il poker Omonia. Poker che diventa pokerissimo grazie alla doppietta personale con la punta di capitan Manoli. I definitivi titoli di coda li scrive El Kebbe dopo una giocata sopraffina dello stesso Manoli. Nicosia va ai sedicesimi, il Fiorentino torna a casa ma lo fa sicuramente a testa alta.



