CHAMPIONS LEAGUE Champions League, il Tre Fiori insegue la qualificazione nel fresco di Larne. Lo Russo: "Tenteremo l'impresa" I campioni di San Marino sono arrivati in Irlanda del Nord, temperatura 19°, per il ritorno del primo turno. Si riparte dallo 0-1

Dal sole cocente della Riviera romagnola a quello più mite delle coste di Belfast, arretrando l'orologio di un'ora, per adeguarsi al fuso orario di Greenwich, e il termometro di circa 10 gradi, verso temperature più da metà primavera che da piena estate. Il Tre Fiori è arrivato in Irlanda del Nord, per il secondo capitolo del primo turno preliminare di Champions League.

L'avversario è la squadra della città di Larne, il Larne Football Club, vincitrice di tre degli ultimi quattro campionati nazionali e capace anche di raggiungere la fase a gironi della Conference League di recente, ma i campioni di San Marino fanno base nella vicina capitale Belfast, a mezzora di tragitto dallo stadio che ospiterà la sfida, Inver Park, impianto da circa 3000 posti nel cuore dell'abitato.

Sono 20 i giocatori a disposizione di mister Girolomoni per il ritorno: rispetto all'andata mancherà solo il portiere Berardi, che comunque non era titolare allo Stadium. Si riparte dall'1-0 dell andata in favore dei nordirlandesi, frutto del goal di Lusty a fine primo tempo, ma con la consapevolezza di potersi ancora giocare la qualificazione.

"Abbiamo visto che l'andata è stata una partita abbastanza combattuta - afferma Francesco Lo Russo, Direttore sportivo del Tre Fiori - sicuramente loro hanno dei valori superiori ai nostri, però non è un'impresa impossibile e questa settimana i ragazzi con il mister e tutto lo staff hanno lavorato per colmare quelle piccole lacune che abbiamo avuto all'andata e arrivare qua provandoci, perché se loro sono venuti a vincere in casa nostra, vogliamo provare anche noi queste ebbrezza".

C'è un po' di rammarico magari per non aver pareggiato nel secondo tempo, dove il Tre Fiori era venuto meglio fuori alla distanza?

"C'è rammarico perché abbiamo sbagliato molto gli ultimi metri, quindi quello lì ci ha un po' penalizzato perché effettivamente tiri in porta effettivi non ne abbiamo avuti. Il rammarico è solo quello, però la prestazione dei ragazzi, sia fisica che tecnico-tattica c'è stata, quindi siamo molto soddisfatti e ci proveremo fino in fondo. Qui in Irlanda del Nord si proverà a coltivare un sogno, dopo la qualificazione in Conference, quello in Europa League, manca solo il passaggio del turno in Champions. Si spera di provare a mettere questa ciliegina sulla torta e andarci a prendere anche questo passaggio del turno, che poi ci porterebbe contro la Stella Rossa di Belgrado, che presumo sia un sogno per tutti noi".

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