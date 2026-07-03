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Champions League, il Tre Fiori ne convoca 21 per l'andata della sfida al Larne

3 lug 2026
Champions League, il Tre Fiori ne convoca 21 per l'andata della sfida al Larne

A quattro giorni dal debutto europeo, il Tre Fiori ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida d'andata ai nordirlandesi del Larne, in programma martedì 7 luglio al San Marino Stadium, alle 20.30, valida per il primo turno preliminare di Champions League. Sono 21 i giocatori in rosa, tra conferme, aggiunte definitive e nomi per l'Europa.

Portieri: Michele Berardi, Alex Castagnoli, Luca Nardi;

Difensori: Alessandro D'Addario, Pietro Mengucci, Federico Pesaresi, Giulio Ponticelli, Simone Rea, Mattia Sancisi, Alex Sirri, Tom Syku;

Centrocampisti: Luca Censoni, Federico Dolcini, Romeo Bertani, Brando Sami, Luca Terenzi;

Attaccanti: Mohamed Ben Kacem, Federico Benedettini, Tommaso Leon Bernardi, Nico Manara, Matteo Prandelli.




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