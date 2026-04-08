CHAMPIONS LEAGUE Champions League, Stefano Podeschi osservatore in Barcellona-Atletico Madrid Al Camp Nou la squadra di Simeone si è imposta per 2-0. Con lo stesso punteggio il PSG ha battuto il Liverpool.

Champions League, Stefano Podeschi osservatore in Barcellona-Atletico Madrid.

C’è un po’ di San Marino nel derby spagnolo di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid. Nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale è stato designato il sammarinese Stefano Podeschi come osservatore arbitrale del direttore di gara, il rumeno István Kovács. Una designazione di grande prestigio per Stefano Podeschi e per San Marino.

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