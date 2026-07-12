Champions League, Tre Fiori in missione a Larne per ribaltare lo 0-1. Nardi: "Dovremo stare ancora più attenti ai dettagli"

Poco meno di una settimana per ripensare a quanto fatto all'andata, poco meno di una settimana per analizzare e vivisezionare l'incontro visto al San Marino Stadium, poco meno di una settimana per preparare la gara di ritorno, consci, però, di avere margine per tentare l'impresa. Dopo l'1-0 subito in casa martedì scorso dal Larne, il Tre Fiori parte per l'Irlanda del Nord a caccia della qualificazione al secondo turno preliminare di Champions League. Si riprenderà dal goal segnato da Lusty al tramonto del primo tempo, sfruttando una delle poche distrazioni della difesa gialloblù, dal dominio fisico-atletico mostrato dagli avversari per circa 50-60 minuti, ma anche da quanto visto nella ripresa, dove i campioni di San Marino hanno via via preso campo e creato alcuni pericoli.

Ribaltare il risultato non sarà semplice: con ogni probabilità, bisognerà innanzitutto resistere a un altro primo tempo giocato a mille dagli avversari che, oltre a venire da un campionato di livello più alto, come spesso accade per le sfidanti delle sammarinesi, hanno cominciato prima la preparazione atletica e sono più avanti fisicamente. Se però il Tre Fiori dovesse tenere, ecco che, nella ripresa, potrebbero nuovamente aprirsi degli spazi, ma stavolta sarà fondamentale avere il cinismo che non si è visto all'andata, magari pescando ancora in maniera pesante e anticipata, rispetto agli avversari, da quella panchina che tanto bene aveva fatto nella sfida dello Stadium.

"Sarà sicuramente difficile andare a giocare da loro - aveva commentato a fine gara il portiere del Tre Fiori, Michele Nardi -. Abbiamo visto la loro forza, ne eravamo già a conoscenza. Abbiamo fatto la nostra partita, devo essere sincero. Abbiamo tenuto bene il campo, ovviamente abbassandoci, ma abbiamo avuto anche delle occasioni in ripartenza sia nel primo, sia nel secondo tempo. Siamo contenti della prestazione sicuramente, del risultato un po' meno. Proveremo a fare la stessa partita al ritorno".

È un Larne che è apparso più avanti atleticamente e più prestante dal punto di vista fisico, però nel secondo tempo il Tre Fiori è sembrato più organizzato...

"Posso assicurare che anche a livello tecnico non erano affatto male. Noi sicuramente abbiamo dimostrato di aver fatto, in questi due anni, un percorso che ci ha reso sempre più organizzati. Si è visto come si andato lo scorso campionato per noi, quindi cerchiamo di riportare le nostre cose anche in Europa. Certe volte va bene, cercheremo di far meglio le prossime".

Qual è il momento o l'aspetto in cui loro sono forse più attaccabili?

"Abbiamo preso goal a un minuto dalla fine del primo tempo. Passato quell'ostacolo, sarebbe stata una partita ancora più in equilibrio anche nel secondo tempo. Dovremmo stare ancora più attenti ai piccoli dettagli in cui, con la qualità che hanno loro, in campo possono metterci in difficoltà e sfruttare le occasioni che avremo".







