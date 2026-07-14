CHAMPIONS LEAGUE Champions League, Tre Fiori: la gara da dentro o fuori con l'incognita del campo Il nuovo sintetico di Larne quasi ferma il pallone, ma ha l'ok della Uefa. Prandelli: "Dovremo sfruttare ogni occasione"

A Inver Park, impianto che ospita le partite del Larne Football Club dal 1918, ci sono poco meno di 3000 posti, la classica atmosfera di uno stadio alla irlandese e perfino una chiesa vecchia di un millennio. Così, succede che la curva che confina con l'edificio di culto ne prenda il nome e che stasera Matteo Prandelli e compagni debbano provare a segnare anche sotto alla Church End.

È qui, nella città portuale da cui partirono i migranti che avrebbero dato le radici irlandesi alla statunitense Boston, che il Tre Fiori si giocherà il passaggio al secondo turno preliminare di Champions League, ripartendo dallo 0-1 dell'andata. A Inver Park i gialloblù troveranno un sole più mite, con 10 gradi in meno rispetto a San Marino, ma più ostile, perché tramonterà alle 22 e quindi sarà radente e contrario proprio alla Curch End per quasi tutta la gara, disturbando la visuale alla difesa.

Nella rifinitura, Girolomoni ha testato varie cose e pure qualcosa di diverso a livello di titolari, ma non scioglierà le riserve sulla formazione fino all'arrivo allo stadio. Di sicuro c'è che il Tre Fiori dovrà segnare almeno un goal e, a un certo punto, accelerare. Si vedrà quando. Infine, una nota legata al terreno di gioco in sintetico. Per avere l'omologazione Uefa - che è poi arrivata -, il campo è stato rifatto due settimane fa ed è ancora carico di sedimenti, che frenano il pallone e ne riducono di molto i rimbalzi. Il Tre Fiori ha segnalato la cosa al delegato Uefa e all'arbitro, non essendoci pericoli per la salute, si giocherà.

"Bisognerà cercare di sfruttare al meglio le occasioni che ci verranno concesse - commenta, alla vigilia, capitan Prandelli -. Il risultato è ancora in bilico, perché alla fine abbiamo solamente un goal di scarto, e cercheremo di ribaltarlo".

Questa volta però si gioca con circa 10 gradi di meno rispetto a San Marino. Secondo te potrebbe incidere anche questo fattore ambientale, a loro favore?

"Sì, ma può vantaggiare noi, come loro. È una cosa che comunque fa piacere anche a noi, perché giocare con 40 gradi non è piacevole per nessuno"

In caso di passaggio del turno, oltre a un obiettivo storico raggiunto, ci sarebbe Belgrado ad aspettarvi. È uno stimolo? Ci avete pensato?

"Sì, abbiamo visto quello che potrebbe essere un sogno per tutti quanti. Già arrivare qui, giocando in una competizione come la Champions League, è il sogno di ogni ragazzino. Passare il turno e addirittura andare a giocare contro una squadra di quel calibro sarebbe proprio il massimo".

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