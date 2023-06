CHAMPIONS LEAGUE Champions, nel 24/25 nuovo format: via il mini-girone preliminare Quello di quest'anno, affrontato dal Tre Penne, è stato l'ultimo mini-girone preliminare per la Champions League che dalla prossima stagione cambierà completamente format, soprattutto nella fase principale.

La UEFA e la Champions League si preparano alla loro personale rivoluzione. Con il mini-girone preliminare di ieri si è chiusa un'era, che avrà i suoi titoli di coda conclusivi il 1° giugno 2024 a Wembley con la finale. Dalla stagione 2024/2025 cambierà tutto per la Coppa dalle Grandi Orecchie, fin dai turni preliminari che riguardano direttamente le squadre di San Marino. Tre Penne e La Fiorita, entrambe in Islanda, sono state le ultime in ordine di tempo ad affrontare il girone da 4 che consentiva ad una sola squadra di passare. Dal prossimo anno scomparirà il mini-raggruppamento e si tornerà direttamente al primo turno di qualificazione con 32 squadre – tutte campioni nazionali – ad affrontarsi in sfide di andata e ritorno. Si andrà dalla 23^ federazione del Ranking UEFA per club alla 55^ e ultima, San Marino appunto. Un ritorno al passato, quindi.

La rivoluzione vera e propria sarà poi con la fase principale: non più 32 squadre ma ben 36, non più la classica fase a gironi con 8 raggruppamenti da 4 ma una classifica unica “a campionato” dove ad ogni formazione sarà garantito un minimo di 8 partite contro 8 diverse avversarie – 4 in casa, altrettante in trasferta. 2 match in più rispetto alla Champions attuale, più spettacolo e più introiti. Al termine, le prime otto squadre del campionato si qualificheranno direttamente alla fase a eliminazione diretta mentre quelle che termineranno dal 9° al 24° posto si sfideranno in uno spareggio (andata e ritorno) per garantirsi l'accesso agli ottavi di finale. Poi tutto come prima con ottavi, quarti, semifinali e finale. Cambiamenti simili anche per Europa League e Conference League, entrambe alzate a 36 squadre.

