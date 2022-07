COPPE EUROPEE Champions: pari tra Ballkani e Zalgiris, la perdente sfiderà La Fiorita Termina 1-1 la gara di andata del primo turno di qualificazione di Champions. Dopo la gara di ritorno in Lituania si conoscerà l'avversario di Conference League dei campioni di San Marino.

Champions: pari tra Ballkani e Zalgiris, la perdente sfiderà La Fiorita.

Tutto rimandato alla sfida di ritorno. Solo in quell'occasione La Fiorita conoscerà l'avversario del secondo turno di qualificazione di Conference League. È terminata, infatti, in parità per 1-1 la sfida tra i kosovari del Ballkani e i lituani dello Zalgirs. Il prossimo 19 luglio la squadra campione di San Marino sfiderà la perdente del primo turno di qualificazione di Champions League.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: