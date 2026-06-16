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Champions: per il Tre Fiori ci sono i nordirlandesi del Larne

Secondo il sorteggio, il Tre Fiori dovrebbe giocare il primo match in casa il 7 o l'8 luglio con ritorno in programma il 14 o il 15. Inoltre conquistando il "bye" i gialloblu, in caso di ko, sarebbero qualificati al terzo turno di Conference League.

16 giu 2026
Champions: per il Tre Fiori ci sono i nordirlandesi del Larne

Saranno i nordirlandesi del Larne gli avversari del Tre Fiori nel primo turno preliminare di Champions League. I campioni di San Marino – che torneranno a giocare la più importante competizione europea per club 6 anni più tardi – se la vedranno con la squadra che ha conquistato l'ultimo campionato in Irlanda del Nord, imponendosi con 3 punti di vantaggio sul Coleraine.

Secondo il sorteggio, il Tre Fiori (estratto per primo) dovrebbe giocare il primo match in casa il 7 o l'8 luglio, con ritorno calendarizzato una settimana dopo – il 14 o il 15 – in trasferta.

E, come già successo lo scorso anno per la Virtus, anche il Tre Fiori ha ottenuto il bye in Conference League. In caso di ko in Champions contro il Larne, i gialloblu di Girolomoni saranno qualificati direttamente al terzo – e non al secondo – turno di Conference.




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