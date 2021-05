Champions: probabile girone nelle FarOer, dove il campionato è sospeso per Covid

Nelle prossime qualificazioni alle coppe europee la Folgore rappresenterà San Marino nel minigirone di Champions League di fine giugno. Le FarOer dovrebbero ospitare il primo turno di qualificazione. Il Torshavan è la squadra campione in carica grazie al titolo conquistato a novembre 2020. Il campionato 2021 è sospeso da ieri a causa dell'aumento dei numeri di contagi per Covid-19. Le FarOer sono state parzialmente colpite dalla pandemia, con casi decisamente contenuti. Dati in aumento negli ultimi giorni con casi anche tra i calciatori. Per questo la Federcalcio delle Faroer ha preso la decisione di rinviare le partite della 12' giornata di campionato. Da valutare la ripresa del campionato e quindi probabilmente anche l'opportunità di ospitare nelle FarOer il minigirone, che si giocherà dal 22 giugno con le due semifinali.

