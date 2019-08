Chi vincerà il Pallone di Cristallo 2019?

L'appuntamento è al San Marino Stadium per l'edizione 2019 di Calcio Estate. Formula rinnovata nella scorsa stagione, confermata in quella di quest'anno con in platea i rappresentati dei club e delle Associazioni Sammarinesi per assistere a quello che di fatto è l'ultimo appuntamento della stagione 2018/2019 con i premi consegnati a giocatori, allenatori e dirigenti. Grande attesa per il Pallone di Cristallo, il riconoscimento assegnato al calciatore sammarinese o residente che quest'anno raggiunge la 22' edizione. Nel 2018 era stato il giocatore del Domagnano Nicolò Angelini ad aggiudicarsi il premio. Tanta curiosità anche per il premio Koppe, per il miglior straniero e la Panchina d'Oro, che nelle ultime tre edizioni ha visto primeggiare sempre il tecnico della Fiorita, Bizzotto due volte, Procopio nel 2018. Confermato anche il premio Golden Boy per il miglior calciatore sammarinese under 23. Spazio anche per il futsal con miglior giocatore e allenatore. A questi si aggiunge per la prima volta il riconoscimento al giovane, il futsal talent. Tra le novità anche un premio per il miglior tecnico della San Marino Academy, scelto tra gli allenatori dell'Academy FSGC. Spazio anche al calcio femminile con i premi per la miglior giocatrice della prima squadra e del settore giovanile. Non mancherà l'Oscar alla Carriera per il dirigente, Premio Comunicazione che da seguito allo storico Pennino d'Oro, per il giornalista, il premio per il gol più bello della stagione e quelli destinati agli arbitri.





I CANDIDATI AI PREMI 2019

Albo d'oro "Pallone di Cristallo"

2018 – Nicolò Angelini (Domagnano)

2017 – Danilo Rinaldi (La Fiorita)

2016 – Nicola Gai (Tre Penne)

2015 – Francesco Perrotta (Folgore)

2014 – Francesco Perrotta (Folgore)

2013 – Aldo Simoncini (Libertas)

2012 – Enrico Cibelli (Tre Penne)

2011 – Paolo Montagna (Cosmos)

2010 – Mirko Palazzi (Tre Penne)

2009 – Simone Montanari (Juvenes/Dogana)

2008 – Nicola Chiaruzzi (La Fiorita)

2007 – Massimo Agostini (Murata)

2006 – Damiano Vannucci (Libertas)

2005 – Marco Casadei (Domagnano)

2004 – Federico Gasperoni (Urbino – Nazionale RSM)

2003 – Giacomo Fambri (Domagnano)

2002 – Nicola Bacciocchi (Domagnano)

2001 – Alessandro Giaquinto (Tre Penne)

2000 – Evert Zavoli (Virtus)

1999 – Enea Zucchi (Domagnano)

1998 – Simone Bianchi (Folgore)





Albo d'oro "Trofeo KOPPE - Miglior giocatore straniero"

2018 – Davide Bicchiarelli (Folgore)

2017 – Andrea Moretti (Tre Penne)

2016 – Enea Jaupi (Fiorentino)

2015 – Mirko Mantovani (Juvenes/Dogana)

2014 – Gian Luca Morelli (Libertas)

2013 – Vladimir Mikhaylovskiy (Tre Penne)





Albo d'oro "Panchina d'Oro"

2016 – Gianluca Procopio (La Fiorita)



2017 – Luigi Bizzotto (La Fiorita)



2016 – Luigi Bizzotto (La Fiorita)

2015 – Nicola Berardi (Folgore)

2014 – Alberto Manca (La Fiorita)

2013 – Matteo Mazza (Folgore)

2012 – Nicola Berardi (La Fiorita)

2011 – Floriano Sperindio (Tre Fiori)

2010 – Stefano Ceci (Tre Penne)

2009 – Floriano Sperindio (Tre Fiori)

2008 – Alberto Manca (Juvenes/Dogana) e Massimo Agostini* (Murata)

2007 – Adriano Tosi (Tre Fiori)

2006 – Pierangelo Manzaroli (Libertas)

2005 – Sereno Uraldi (Domagnano)

*miglior allenatore straniero





Albo d'oro "Golden Boy" - miglior giocatore sammarinese under 23

2014 – Juri Biordi (San Marino Berretti)

2013 – Lorenzo Buscarini (Murata) e Simone Ciavatta (Cailungo)

2012 – Mattia Manzaroli (Juvenes/Dogana)

2011 – Michele Cervellini (Juvenes/Dogana)

2010 – Andrea Moroni (Faetano)

2009 – Enrico Cibelli (Tre Penne)

2008 – Mattia Casadei (Fiorentino)

2007 – Aldo Simoncini (San Marino Calcio) e Davide Simoncini (Libertas)

2006 – Matteo Valli (Nazionale Under 21)

2005 – Aldo Simoncini (Modena Primavera)