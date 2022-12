Chiara Beccari: "A Como mi trovo bene, il gol alla Juve il più bello"

Classe 2004, ruolo attaccante, Chiara Beccari è partita da San Marino per raggiungere la serie A. In prestito dalla Juventus al Como, la giovanissima calciatrice italosammarinese ha segnato già 4 reti. La prima al Pomigliano, l'ultima alla Fiorentina. Nel mezzo la rete al Milan e quella contro la Juventus campione d'Italia che valso il pareggio a Vinovo. Chiara Beccari è già in Nazionale italiana, convocata nel raduno estivo da Milena Bertolini, rientra nel gruppo dell'under 23 di Nazzarena Grilli e nel 2023 sarà impegnata nel gruppo Élite con l'under 19.

Nel video la sua intervista