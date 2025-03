SERIE A FEMMINILE Chiara Beccari con la Juventus fino al 2028 L'attaccante bianconera, cresciuta nel settore giovanile della Federazione Sammarinese, ha prolungato il suo contratto.

Chiara Beccari con la Juventus fino al 2028.

Il rapporto tra Chiara Beccari e la Juventus si rafforza ancora. L'attaccante italosammarinese ha prolungato il suo contratto con la società bianconera fino al 30 giugno 2028. Un'ulteriore conferma delle qualità della giocatrice cresciuta nel settore giovanile della Federazione Sammarinese, sulle quali la Juventus punta anche per il futuro. Chiara Beccari, che compirà 21 anni a settembre, ha già vinto con le bianconere uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, oltre a una Viareggio Cup nel 2020. In carriera conta anche 15 presenze con la maglia dell'Italia e due reti segnate, una alla Spagna. Con le Azzurre ha partecipato al Mondiale 2023. Un prolungamento che arriva a pochi giorni dall'importante gol segnato in serie A contro il Milan, che ha permesso alle bianconere di pareggiare per 2-2 nella poule scudetto.

"È un rinnovo che mi rende tanto felice - ha detto a Juventus.com - perché, nonostante abbia avuto delle difficoltà in questi ultimi mesi, ribadisce la fiducia che il Club ripone in me. Poi è arrivato dopo soli novi mesi dal prolungamento di contratto precedente, di conseguenza mi rende davvero molto felice percepire la vicinanza della Società nei miei confronti. Sono contenta di essere tornata al gol nell'ultima giornata contro il Milan, ne avevo davvero bisogno. In generale sono felice di questi mesi trascorsi qui alla Juventus, mi sento cresciuta sotto tanti punti di vista. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma mi auguro che dopo questa rete le prossime settimane possano andare ancora meglio».

"Il mio augurio è che tra tre anni io possa essere un punto di riferimento per le compagne, un punto fermo per la squadra e possa trovare una migliore continuità di rendimento".

