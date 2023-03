Chiara Beccari convocata in Nazionale

C'è anche Chiara Beccari tra le 30 convocate da Milena Bertolini per l’amichevole con la Colombia in programma martedì 11 aprile (ore 16.30) allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la calciatrice italo/sammarinese, attaccante del Como, si tratta della prima chiamata per una partita della nazionale maggiore. Le calciatrici convocate si raduneranno lunedì a Coverciano. Per questa convocazione di Milena Bertolini, Chiara Beccari non riuscirà a partecipe al secondo round di qualificazione agli Europei under 19 in programma dal 5 al 11 aprile a Vercelli. Tra le convocate della ct Selena Mazzantini anche l'ex Titana Giulia Zaghini, oggi calciatrice del Parma.