Chiara Beccari da San Marino alla Juventus: "Un sogno che si realizza"

Intervista a Chiara Beccari

La giovanissima attaccante sammarinese cresciuta nella San Marino Academy ha recentemente vinto il Torneo di Viareggio con la Juventus e la prossima settimana sarà in Portogallo con la nazionale azzurra. Al microfono di San Marino RTV ha raccontato l'avventura in bianconero, senza dimenticare la sua ex squadra della quale segue con attenzioni i risultati.