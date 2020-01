Chiara Beccari in azzurro

Chiara Beccari è stata convocata nella Nazionale Italiana Under 17. Il commissario Tecnico Nazzarena Grilli ha chiamato 20 calciatrici per una doppia amichevole contro la Norvegia. Si tratta delle prime due gare ufficiali, in vista della fase finale del campionato Europeo che si svolgerà dal 22 al 28 marzo in Belgio. Le azzurrine, compresa Chiara Beccari, attaccante sammarinese che milita nella Juventus, si raduneranno domenica 19 gennaio a Salerno.