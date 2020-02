FEMMINILE Chiara Beccari in Nazionale U17 in Portogallo Doppia amichevole per la Nazionale azzurra, tra le convocate anche la sammarinese che gioca nella Juventus.

Un po' di San Marino nell'Italia under 17 che ha partecipato alla doppia amichevole in Portogallo. Nelle convocate del ct Nazarena Grilli anche la sammarinese Chiara Beccari. Le azzurrine stanno preparando fase èlite del campionato europeo di categoria che si giocherà in Belgio a fine marzo. Contro le pari età del Portogallo è arrivata una doppia sconfitta, 1-0 nella prima partita, 2-1 nella seconda.



