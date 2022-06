FEMMINILE Chiara Beccari in ritiro con l'Italia di Milena Bertolini L'ex giocatrice della San Marino Academy sta partecipando alla seconda fase del raduno azzurro in vista degli Europei in programma a luglio in Inghilterra.

La giocatrice della Juventus è tra i volti nuovi dell'Italia della ct Milena Bertolini che sta preparando l'Europeo che si giocherà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Alla seconda fase del raduno di Appiano Gentile sta partecipando anche l'ex giocatrice della San Marino Academy. Saranno diramate domani le convocazioni per la terza fase di raduno che si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano da domenica 12 a venerdì 17 giugno, mentre l’ultima parte della preparazione si svolgerà a Castel di Sangro, che ospiterà la Nazionale dal 20 giugno fino al 1° luglio, il giorno in cui si disputerà l’amichevole con la Spagna che precederà la partenza per l’Inghilterra, prevista per il 4 luglio.

