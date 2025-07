Chiara Beccari lascia il ritiro dell'Italia per un infortunio

Brutte notizie per Chiara Beccari: l'attaccante italo-sammarinese è stata costretta a lasciare il ritiro dell'Italia, impegnata negli Europei femminili in Svizzera, per una distrazione muscolare alla coscia destra durante l'allenamento. La calciatrice della Juventus sarà sostituita dalla compagna di squadra Valentina Bergamaschi, che si trovava già in raduno insieme al resto del gruppo.

Il tecnico Andrea Soncin infatti aveva deciso di portare 27 ragazze dato che il regolamento prevede un cambio in lista fino alla gara d'esordio, in caso di infortunio o malattia.