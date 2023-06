SERIE A FEMMINILE Chiara Beccari miglior under 21 della serie A L'attaccante del Como ha coronato la sua ottima stagione con il riconoscimento di migliore giocatrice under 21.

Chiara Beccari è la migliore giocatrice under 21 della serie A femminile 2022/2023. L'attaccante del Como è stata inserita anche nella formazione delle migliori Under 21, elaborata sulla base delle statistiche Opta per la Divisione Calcio Femminile. Ai nostri microfoni in esclusiva parla della grande stagione passata per la salvezza con la formazione lariana. Un campionato segnato anche dall'esordio con la maglia dell'Italia di Milena Bertolini e un sogno che si chiama Mondiali.

