SERIE A FEMMINILE Chiara Beccari nella top 11 della settimana Contro il Milan l'attaccante italo sammarinese ha segnato il secondo gol in serie A della carriera.

Bel momento per Chiara Beccari. L'attaccante italo-sammarinese del Como, domenica ha segnato contro il Milan di Maurizio Ganz, il secondo gol della sua carriera in serie A. Una bella prestazione per la giocatrice in prestito dalla Juventus che le ha permesso a Chiara Beccari di essere inserita nella top 11 della nona giornata. Nella formazione ideale del turno a formare il tridente di attacco con Chiara Beccari, la rossonera Thomas e calciatrice del Parma Martinovic.

