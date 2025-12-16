Chiara Beccari nella Top XI della serie A femminile

C'è anche Chiara Beccari nella Top XI della nona giornata del campionato di serie A femminile. L'attaccante della Juventus è stata protagonista della vittoria delle bianconere contro il Napoli, firmando il gol del pareggio e contribuendo al successo finale. La calciatrice italo/sammarinese è stata per questo motivo nominata MVP della partita. A confermare l'ottima prestazione di Chiara Beccari anche le statistiche del match. Oltre alla rete segnata l'attaccante, cresciuta calcisticamente sul Titano, è stata quella con più tiri totali (4), conclusioni in porta (2), duelli ingaggiati (13) e palloni giocati in totale (56, di cui 9 nell’area di rigore del Napoli).







