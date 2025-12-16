TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:34 "Natale 2025 - Da dove nasce la pace": il Centro Sociale S. Andrea propone tre giornate per riflettere 19:12 Serie A baseball, ecco le nuove regole. San Marino riparte da Macerata 18:54 Fibrillazioni in Consiglio: il Governo lancia un messaggio di unità 18:43 Bilancio previsionale: ridotto il deficit. Focus su debito e spese ISS 17:45 Rete su governo e maggioranza: "Una crisi conclamata" 17:33 La storia di Luca Venturelli l'atleta autistico troppo intelligente per le Paralimpiadi 16:28 La F1 torna in Portogallo: nel 2027-28 si correrà a Portimao 15:58 Rimini: incidente in via Coriano. Quattro feriti, nessuno in pericolo di vita 13:57 Lavanderia Sammarinese: 50 lavoratori in CIG, "sospensione temporanea per rinnovare lo stabilimento" 13:39 Il Domagnano futsal ritrova il successo, Tre Penne momentaneamente secondo
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Chiara Beccari nella Top XI della serie A femminile

L'attaccante italo/sammarinese della Juventus è stata eletta MVP della partita vinta contro il Napoli.

di Elia Gorini
16 dic 2025
Chiara Beccari (Foto: FIGC femminile)
Chiara Beccari (Foto: FIGC femminile)

C'è anche Chiara Beccari nella Top XI della nona giornata del campionato di serie A femminile. L'attaccante della Juventus è stata protagonista della vittoria delle bianconere contro il Napoli, firmando il gol del pareggio e contribuendo al successo finale. La calciatrice italo/sammarinese è stata per questo motivo nominata MVP della partita. A confermare l'ottima prestazione di Chiara Beccari anche le statistiche del match. Oltre alla rete segnata l'attaccante, cresciuta calcisticamente sul Titano, è stata quella con più tiri totali (4), conclusioni in porta (2), duelli ingaggiati (13) e palloni giocati in totale (56, di cui 9 nell’area di rigore del Napoli).




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.