TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:21 Serie D Girone F: Mauro Antonioli riparte dalla Sammaurese 18:33 Una serata di informazione e intrattenimento per i 20 anni dell'Usgi 18:05 Il centro per le famiglie di Rimini celebra i suoi 25 anni con due eventi 18:02 Vicenda Banca di San Marino: mandato esplorativo all'Avvocatura dello Stato 17:37 Torna a San Marino la fase finale di Tour Music Fest 16:28 Mondiale U17, Ragini e il Tagikistan debuttano con sconfitta 16:09 Chiara Beccari premiata in Spagna con il Trofeo Proyeccion 16:02 Sul Titano visita ufficiale di Giovanni Castellaneta, segretario IAI: ricevuto da Sds Beccari e Reggenza 15:55 Intesa Ue sul clima. L'Italia canta vittoria ma c'è chi parla di passo indietro 15:24 Violenza digitale, Maria Elena Boschi: "La subisco da anni"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Chiara Beccari premiata in Spagna con il Trofeo Proyeccion

Il riconoscimento, assegnato da El Mundo Deportivo, va alle giovani europee più promettenti. L'italosammarinese della Juventus l'ha ricevuto a Barcellona

5 nov 2025
Foto: Juventus Fc
Foto: Juventus Fc

La continua crescita e la stagione 2024-25 di Chiara Beccari non sono passate inosservate, neanche in Spagna, e così El Mundo Deportivo l'ha premiata con il Trofeo Proyeccion o Projection Player Award. Il riconoscimento assegnato dal noto quotidiano sportivo spagnolo è conferito ai talenti più promettenti panorama calcistico europeo: la 21enne italosammarinese l'ha ricevuto martedì a Barcellona, durante il V Gala femminile del calcio europeo.

Nella stagione passata, Beccari ha vinto Serie A e Coppa Italia con la Juventus, contribuendo al successo delle bianconere con 3 goal e 4 assist. Poi, in estate, è arrivata la convocazione per giocare l'Europeo con l'Italia, seconda grande manifestazione internazionale per lei, che aveva esordito in maglia azzurra nell'aprile 2023 per poi partecipare al Mondiale in Australia, nello stesso anno.

È il secondo premio di prestigio assegnato a Beccari, dopo il Best Italian Girl Player Under 21 ricevuto nel 2023 da Tuttosport, che faceva seguito al riconoscimento come miglior Under 21 nella serie A 2022/23, ricevuto in seguito alla salvezza centrata con il Como.

“Sono davvero felice di essere qui, è un premio importante per me e per la mia carriera – ha commentato –. Sono contenta di essere qui con queste campionesse”. Poi le hanno chiesto chi fossero i suoi modelli di riferimento, in campo: “Difficile scegliere una giocatrice che mi abbia ispirata – ha risposto –. Dico Alex Morgan, perché per me è una delle giocatrici più importanti al mondo ma anche una pioniera del calcio femminile».

Infine, una considerazione sulla Juventus, dove si sente “molto felice” e sulla Nazionale: “Il debutto con l'Italia è stato fantastico. Giocare in Nazionale è un sogno di ogni bambina che pratichi il calcio. Per il futuro, il mio sogno è vincere un trofeo con l'Italia e provare a vincere anche la Champions League”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.