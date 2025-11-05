Chiara Beccari premiata in Spagna con il Trofeo Proyeccion Il riconoscimento, assegnato da El Mundo Deportivo, va alle giovani europee più promettenti. L'italosammarinese della Juventus l'ha ricevuto a Barcellona

Chiara Beccari premiata in Spagna con il Trofeo Proyeccion.

La continua crescita e la stagione 2024-25 di Chiara Beccari non sono passate inosservate, neanche in Spagna, e così El Mundo Deportivo l'ha premiata con il Trofeo Proyeccion o Projection Player Award. Il riconoscimento assegnato dal noto quotidiano sportivo spagnolo è conferito ai talenti più promettenti panorama calcistico europeo: la 21enne italosammarinese l'ha ricevuto martedì a Barcellona, durante il V Gala femminile del calcio europeo.

Nella stagione passata, Beccari ha vinto Serie A e Coppa Italia con la Juventus, contribuendo al successo delle bianconere con 3 goal e 4 assist. Poi, in estate, è arrivata la convocazione per giocare l'Europeo con l'Italia, seconda grande manifestazione internazionale per lei, che aveva esordito in maglia azzurra nell'aprile 2023 per poi partecipare al Mondiale in Australia, nello stesso anno.

È il secondo premio di prestigio assegnato a Beccari, dopo il Best Italian Girl Player Under 21 ricevuto nel 2023 da Tuttosport, che faceva seguito al riconoscimento come miglior Under 21 nella serie A 2022/23, ricevuto in seguito alla salvezza centrata con il Como.

“Sono davvero felice di essere qui, è un premio importante per me e per la mia carriera – ha commentato –. Sono contenta di essere qui con queste campionesse”. Poi le hanno chiesto chi fossero i suoi modelli di riferimento, in campo: “Difficile scegliere una giocatrice che mi abbia ispirata – ha risposto –. Dico Alex Morgan, perché per me è una delle giocatrici più importanti al mondo ma anche una pioniera del calcio femminile».

Infine, una considerazione sulla Juventus, dove si sente “molto felice” e sulla Nazionale: “Il debutto con l'Italia è stato fantastico. Giocare in Nazionale è un sogno di ogni bambina che pratichi il calcio. Per il futuro, il mio sogno è vincere un trofeo con l'Italia e provare a vincere anche la Champions League”.

