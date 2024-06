SERIE A FEMMINILE Chiara Beccari rinnova con la Juventus L'attaccante italo/sammarinese torna in bianconero dopo il prestito al Sassuolo.

Chiara Beccari rinnova con la Juventus.

La prossima stagione di Chiara Beccari sarà in bianconero. L'attaccante italo/sammarinese ha infatti firmato il prolungamento con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Dopo la stagione in prestito al Sassuolo, la calciatrice classe 2004, cresciuta nel settore giovanile della San Marino Academy, tornerà a disposizione dopo due anni lontano dalla Juventus. Sei anni dopo la prima volta a Torino, Chiara Beccari ha confermato le stesse emozioni come si legge dal sito ufficiale bianconero: "Quando sono arrivata qui avevo 14 anni, ero piena di ambizioni e di sogni nel cassetto. La Chiara di adesso ha gli stessi sogni, è sempre la stessa bambina che ha varcato quei cancelli e che vuole realizzare tutti i suoi desideri. E qualcuno è anche già stato raggiunto come tornare a vestire questa maglia".

Nella scorsa stagione 21 presenze in campionato e cinque reti. Un'annata che ha confermato la crescita della calciatrice italo/sammarinese anche sul piano della maturità, tanto da poter contare già di una partecipazione alla fase finale dei mondiali con la nazionale italiana. Nel 2023 Chiara Beccari ha vinto il premio Best Italian Girl Player Under 21 e l'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, al quale aderisce anche San Marino, l'ha inserita nella rosa delle migliori under 20 del mondo.

[Banner_Google_ADS]



























I più letti della settimana: