Chiara Beccari verso il sogno Mondiale

Nel video l'intervista con Chiara Beccari

Poco più di due settimane, poi il via ai Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda. Il meglio del calcio in rosa sarà impegnato dal 20 luglio al 20 agosto. Un mese per scegliere la nuova squadra campione del mondo. Con gli Stati Uniti da battere, molte le pretendenti come Brasile, Inghilterra o Francia. C'è anche l'Italia di Milena Bertolini, che proprio in questi giorni ha scelto le convocate, 25 per il momento, per partecipare a questo grande evento. Fino alla gara d'esordio la lista può subire variazioni, ma la cosa più importante è che ci sarà anche un po' di San Marino con Chiara Beccari.

Il sogno diventa realtà per la calciatrice cresciuta sul Titano e poi partita per Torino. Ci sarà anche Chiara Beccari ai mondiale in Oceania. L'attaccante classe 2004, cresciuta nel settore giovanile della Federazione Sammarinese capace di arrivare alla Juventus dove ha esordito in Serie A contro il Pomigliano e in Champions League contro le albanesi del Vllaznia. Prima le nazionali giovanili, adesso quella di Milena Bertolini con due partite da titolare in amichevole contro Colombia e Marocco. Il sogno di Chiara Beccari continua, la miglior giocatrice under 21 della Serie A ha il mondiale proprio dietro l'angolo e vederla in campo, il 24 luglio contro l'Argentina, non è poi così impossibile.

Nel video l'intervista con Chiara Beccari