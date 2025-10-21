Chiarelli e Molaroni, il biliardo è una passione senza tempo

Giorgio Maria Chiarelli e Luigi Molaroni

"Mi chiamo Giorgio Maria Chiarelli e purtroppo sono... non purtroppo, ho 87 anni".

Luigi Molaroni: "È cominciata quando ero a Bologna che studiavo all'università e andavo a fare qualche partita, ma naturalmente perdevo sempre, sono sempre stato abituato a perdere".

Adesso perdono poco e comunque la priorità è un'altra, giocare, perché attorno al tavolo da biliardo l'età si ferma o se va avanti non conta.

Chiarelli: "Giocavo quando ero ragazzo, poi durante il lavoro fino a quando sono andato in pensione non ho più ripreso. E adesso niente, mi diverto così. Fra l'altro mi sopportano tutti gli altri giocatori più giovani, quindi ogni tanto dobbiamo anche chiedere scusa, delle volte". Ma il biliardo adesso cos'è? Un passatempo? "Un passatempo, sì. Ogni tanto facciamo anche dei tornei, arriviamo quasi sempre ultimi, però l'importante è partecipare ancora".

Molaroni: "Non sono un frequentatore molto assiduo. Gioco ogni tanto, solo per arrivare all'età del trapasso". Prima diceva che a biliardo non si impara mai: "Non si impara mai, è vero".



La coppia classe 37 continua a frequentare tornei. È stata recentemente finalista e prende il biliardo col sorriso. Il Presidente dell'Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi Eraldo Maccapani spiega quale altro record Chiarelli e Molaroni, detengono insieme:

"Sono la coppia più longeva del mondo nel biliardo. Quindi per noi è una, diciamo anche come veterani sportivi di cui mi pregio di essere presidente, è un avvenimento unico e forse più unico che raro. E quindi siamo contentissimi che loro ogni giorno sono qui a sfidare i giovani. E c'è un detto che dice, non si gioca più perché si invecchia. E invece no, si invecchia perché non si gioca più. E quindi praticamente questo è il loro motto".

Quindi nella vita c'è un tempo per tutto ma il biliardo è per sempre: "Sì, ma lo sport in genere".







