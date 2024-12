CAMPIONATO SAMMARINESE Chiaruzzi: "Il mio gol ci ha sbloccato", Fatica: "Dovevamo essere più cattivi"

"Secondo me il mio gol non è la parte importante della partita, - sottolinea Nicolò Chiaruzzi - ma è la voglia della squadra che dal primo minuto non ha mai mollato un centimetro e finalmente siamo riusciti a trovare il gol che ci ha sbloccato mentalmente e siamo riusciti a dare quello sprint alla partita.

Secondo tempo o molto meglio del primo?

"Primo tempo probabilmente siamo entrati un po' con la testa già al periodo natalizio, solo che facendo una partita di questo tipo con una testa del genere sarebbe finita male. Nel secondo tempo fortunatamente siamo riusciti a cambiare marcia e siamo riusciti a portare a casa il risultato"

Tre punti importanti per la classifica e siete terzi.

"La classifica non ci piace ancora, vogliamo arrivare lì davanti e sono sicuro che ce la faremo"





"Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, - ha detto Lorenzo Fatica - ben messi in campo, abbiamo concesso forse un traversone, un mezzo cross. Siamo riusciti a passare in vantaggio nel secondo tempo, dovevamo essere un po' più bravi, più compatti e provare a mantenere il risultato. Dopo dovevamo essere un po' più cattivi nella seconda parte della partita. Bravi loro che ci hanno creduto, noi potevamo fare un pochino meglio".

Diciamo nonostante le difficoltà, perché comunque c'era il problema anche del portiere.

"Sì, il portiere purtroppo all'ultimo ci ha dato forfait, ci siamo adattati. Righini ha fatto un partitone forse migliore in campo, quindi bravo lui. Il portiere secondo me non è un alibi perché oggi ha fatto un mega salvataggio ed è stato forse il migliore in campo".

