QUALIFICAZIONI EUROPEO UNDER 21 Chiaruzzi: "Siamo stanchi di giocare solo in fase difensiva" Sensoli :" Spero che giocare in casa possa esserci d'aiuto" Alla vigilia di San Marino - Finlandia under 21 le sensazioni dei centrocampisti Chiaruzzi e Sensoli

Nicolò Chiaruzzi centrocampista Under 21 San Marino: “Sappiamo che è una squadra fortissima, l'abbiamo visto già l'andata, una squadra a mio parere sul livello della Spagna. Sicuramente queste settimane noi ci siamo preparati, soprattutto riguardando la partita dell'andata, sappiamo quello che faranno e abbiamo trovato delle contromisure, speriamo"

È un motore importante quello del centrocampo per schermare e dare una mano alla difesa ma cercare anche qualche cosa di propositivo.

"Sicuramente noi ci siamo anche stancati di andare in campo e difenderci solamente ma il nostro obiettivo primario è quello sicuramente di mettere in difficoltà la Finlandia. Magari trovare un gol, comunque creare opportunità da go"l.

Stai facendo una stagione da protagonista Gambettola, che cosa ti può dare di più questa esperienza?

"Sicuramente questa esperienza mi dà tanto perché comunque affronto giocatori importanti che toccano palcoscenici importanti e questo mi dà ancora più fiducia e sicurezza con il club"

Nicko Sensoli centrocampista Under 21 San Marino: “Sono un'ottima squadra e cercheremo di dare il massimo perché abbiamo visto che non sarà facile affrontarli. Speriamo che giocare in casa ci dia una mano"

È una nazionale che riparte dopo la sosta, questi come li giudichi a livello di momenti?

"Sono momenti migliori dopo una sosta oppure c'è da ritrovare un'amalgama? Speriamo che siano momenti migliori per noi e un pochino più difficili per loro. Se così fosse dovremmo cercare di sfruttare meglio l'occasione"

Manca questo gol da un po' di tempo

"Manca da un po' di tempo, non sarebbe male trovarlo proprio qui allo Stadium e giochiamo per questo".



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