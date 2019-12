Christmas Gala per la Federcalcio sammarinese

Erano oltre 200 gli invitati alla terza edizione del Christmas Gala della Federazione sammarinese di Calcio, un'occasione per chiudere un 2019 ricco di emozioni e orgoglio.

Ad aprire la serata è stato il Segretario Generale Luigi Zafferani che ha rivolto il più caloroso benvenuto a tutti gli intervenuti. Un anno senza precedenti per la FSGC, come ha ribadito sul palco il Presidente Marco Tura. Un particolare accento è stato posto sulla collaborazione con la FIGC nell’organizzazione delle fasi finale degli Europei U-21, senza dimenticare - parola di presidente - “i tanti altri risultati ottenuti in termini di prestazioni, risultati ed anche in ambito organizzativo a tutti i livelli”. Tra i più scintillanti la promozione in Serie B Femminile della San Marino Academy.

Il numero uno del CONS Gian Primo Giardi ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto in occasione degli Europei U-21, ricordando inoltre l’importanza fondamentale del lavoro operato settore giovanile.

